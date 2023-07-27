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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة لا ترى شروطًا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن واشنطن لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال أوبراين في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "في بداية (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، كانت روسيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم. لا نرى (شروطا مسبقة) لانهيار الاقتصاد الروسي".

من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اقتصاد بلاده سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب، مشددا على أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات. 

الولايات المتحدة انهيار الاقتصاد الروسي مجلس الشيوخ الأمريكي الحرب الروسية الاوكرانية