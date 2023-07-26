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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يطالب بخط دفاع جديد في الاتحاد السكندري

طارق العشري يطالب
طارق العشري يطالب بخط دفاع جديد في الاتحاد السكندري
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طالب طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إدارة النادى بتجديد خط الدفاع، وتقديم الشكر للعناصر الموجودة، مع إيقاف تفعيل بند شراء خالد صبحى مدافع سيراميكا كليوباترا.

ويسعى طارق العشري خلال الفترة الحالية،تكوين فريق داخل الاتحاد السكندري قادر على تحقيق أحلام وطموحات جماهير زعيم الثغر.

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد السكندري، الإعداد للموسم الجديد، أول أغسطس المقبل.

ويدرس حاليا الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،ملف اللاعبين كاملًا، لتكوين الفريق الجديد.

ومن جانبها،تسعى إدارة نادي الاتحاد السكندري،برئاسة محمد مصيلحي، خلال الموسم الجديد، الاعتماد على أولاد النادي خلال الموسم الجديد على مستوى جميع الألعاب.

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