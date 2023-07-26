روسيا: لا مؤشرات مشجعة على استئناف تصدير الحبوب

تتواصل تداعيات تجميد روسيا لمشاركتها في اتفاق البحر الأسود لنقل الحبوب، حيث اتهمت بريطانيا روسيا بالتخطيط لتوسيع استهداف مناطق الموانئ الأوكرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لنقل الحبوب الأوكرانية في مسارات بديلة.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من ارتفاع أسعار الحبوب.

فبعد أيام من تجميد روسيا لمشاركتها في الاتفاق، ما زالت المواقف والمخاوف والخطط البديلة تتوالى.

روسيا استبعدت استئناف الاتفاق الآن، مجددة التأكيد على أن الاستجابة لمطالبها هي السبيل للعودة إلى اتفاق إسطنبول.

وتتلخص تلك المطالب في إنهاء القيود على تصدير المنتجات الروسية من الأغذية والأسمدة.

سعيا للدفاع عن موقفها، سيقدم الرئيس فلاديمير بوتين وجهة نظر بلاده بشأن تصدير الحبوب، لقادة الدول الإفريقية في قمة روسيا ـ إفريقيا في سان بطرسبرغ.

وسبق أن اتهم بوتين شركات عالمية بالاستفادة من بيع الحبوب على حساب الدول المحتاجة لها.

توضيحات روسيا لأصدقائها في إفريقيا، تتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، عن توقعات بصعود أسعار الحبوب عالميا بما يصل لخمسة عشر في المائة، بسبب توقف اتفاق الحبوب.

في المقابل، كشف الاتحاد الأوروبي استعداده لنقل الحبوب الأوكرانية من خلال ما يسمى بمسسارات التضامن، والتي بدأت في مايو من العام الماضي، باستخدام القطارات والشاحنات، لتسهيل التبادل مع كييف.