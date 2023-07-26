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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمار قناة: موسكو وواشنطن طرفا التفاوض الحقيقي في الحرب الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع  في الحرب الأوكرانية ليس بين روسيا وأوكرانيا لكنه بين روسيا والمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وأوكرانيا مجرد أداة من أدوات هذا الصراع.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو بدأ في عسكرة أوكرانيا بعد الصورة البرتقالية، حتى اتفاقية ميسك باعتراف أنجيلا ميركل، كان هدفها منح أوكرانيا وقتا للاستعداد للحرب.

وأوضح أن أوكرانيا لديها بنى تحتية عسكرية أكثر من بولندا ودول أخرى، ودعت الولايات المتحدة أوكرانيا وجورجيا للدخول في حلف الناتو، إيذانا ببدء استنزاف روسيا، فالهدف ليس تفكيك الاتحاد السوفييتي لكن تفكيك روسيا.

ولفت إلى أن المفاوضات لن تكون بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين روسيا وأمريكا، وحين تقدم أي دولة مبادرة أو تقدم رسيا مبادرة، يخرج القرار بالقبول أو الرفض من أمريكا وبريطانيا وليس من كييف.


 

أستاذ العلوم السياسية الصراع روسيا وأوكرانيا