اليوم.. اجتماع فني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يعقد، اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كلا من: أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي في المباراة باعتباره صاحب الملعب في لقاء الاتحاد المنستيري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل. .