صحة المنيا تكثف جهودها لمكافحة الأمراض المتوطنة خلال فصل الصيف

تواصل مديرية الصحة جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة والترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار مثل هذه الحملات خاصة فى فصل الصيف، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، علي مدار شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى القيام بمكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6220 كيلو مترا مربعا، باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3200 متر مربع، وتعفير مساحة 1950 كيلو مترا مربعا، لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات، كما تم رش 164600 متر مربع، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وفحص 4407 مجار مائية بأطوال 6241 كيلو مترا، ومكافحة قواقع البلهارسيا، ومعالجة 80 مجرى مائيا بأطوال 213 كيلو مترا.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أنه تم فحص 46778 عينة بالعيادات الخارجية و62000 عينة عشوائية، في إطار مكافحة البلهارسيا، وفحص 51941 عينة ضد الطفيليات المعوية وفحص 3753 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، كما تم تقديم العلاج لـ 5595 حالة طفيليات معوية و14 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 110 زيارات إشرافية.