أطباء بلا حدود: 1100 فلسطيني يعيشون خطر التهجير القسري من الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة ديفيد كانتي روبيريز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية تجاه ما يتعرض له سكان مسافر يطا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "يعيش قرابة 1100 شخص من سكان مسافر يطا خطر التهجير القسري، ما يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يجب على إسرائيل احترامه، كما يشكل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي يصبح جريمة حرب".

وقال روبيريز: "يتعرض سكان مسافر يطا لأشكال العنف كافة، فيدخل الجنود القرى ليلا، ويفرضون حظر تجول وغيره من القيود، ويقومون بإجراء تدريب عسكري بالقرب من مناطق معيشة السكان، ويستولون على المركبات ويهدمون المنازل، الأمر الذي جعل حياة الناس لا تطاق".

وتابع: "بوصفنا منظمة طبية إنسانية، فإننا ندين السياسات الإسرائيلية وندعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لخطة التهجير ووقف تنفيذ الإجراءات التي تقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية، للفلسطينيين في مسافر يطا".

وحث رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة "المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لحماية السكان وضمان احترام حقوقهم الإنسانية".