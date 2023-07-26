سيارة مسرعة تدهس شخصين أعلى دائري بشتيل

أصيب شخصان إثر تصادم سيارة بهما اعلى دائري بشتيل اتجاه الهرم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى دائري بشتيل اتجاه الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بهما، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقل أحدهما إلى مستشفى إمبابة العام وتم نقل الآخر إلى مستشفى الحلمية "القوات المسلحة" لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.