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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي يؤكد الالتزام بمعالجة مشكلة نقص الغذاء

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة مشكلة نقص الغذاء في البلاد، ضرورة بناء نظام غذائي مستدام لتحقيق رؤية 2030.

وقال الرئيس الصومالي ـ خلال مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الإيطالي - القرن الإفريقي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن الصومال كغيره من دول جنوب الصحراء الكبرى يواجه مشاكل تتعلق بالتغير المناخي مثل الجفاف والفيضانات والكوارث التي تسبب عدم الاستقرار والنزوح والهجرة؛ ما يزيد من سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأضاف "أن مستقبل البلاد في خطر إذا لم نجمع الآراء العقلانية ونعتمد على نظام غذائي مستدام، يجب أن نعطي الأولوية للتدابير لتحسين الإنتاج المحلي وتقليل الخسائر، وقد حدد الصومال في عام 2021 سبع عمليات وطنية لمواجهة تحديات أجندة التحول نحو نظام غذائي شامل ومستدام".

الرئيس الصومالي نقص الغذاء حسن شيخ محمود