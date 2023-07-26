فجرا.. إحالة المتغيبين في 7 مستشفيات إلى التحقيق بدمياط

شدد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، على شن جولات مفاجئة على المنشآت الصحية بدمياط استمراراً لتنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور الدورى والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة .

وبناء علي تعليمات الدكتورالسيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور علي 7 منشآت صحية بالمحافظة .

ومرت اللجنة على مستشفيات الزرقا السرو الروضة فارسكور كفر سعد كفر البطيخ ميت ابو غالب للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات علي مدار يومين في الفترة ما بين الساعة الرابعة فجرا والساعة السابعة صباحا لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والعنايات المركزة والاقسام الداخلية والعمليات.

وشدد وكيل الوزارة علي تواجد المدير المناوب و الفرق الطبية في اماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين حيث أن الهدف منها إعادة الانضباط الإدارى والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضي الفعليه.

ويتوجه وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير للاطقم الطبية المتواجدة ويتمنى لهم مزيد من النجاح.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،إنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم، كثفت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي الرقابة وحملات فى اطار مبادرة 100يوم صحة حيث تم المرور على 104 منشآت، و71 منشأة تدار بدون ترخيص، و4منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

وتم تحرير 165 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة،وضبط 1.161طن اغذية مجهولة المصدر عبارة عن جبن أبيض ومخللات ومش ومشبك وجبن رومى مبشور.

