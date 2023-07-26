البورصة : وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI من 1 أغسطس 2023

قررت لجنة المؤشرات بادارة البورصة المصرية وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI، بدءا من جلسة تداول 1 أغسطس 2023 ، وذلك في إطار التوجه نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق بما يكفل تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق أمــام الفئــات المختلفــة من المســتثمرين.

وأضافت البورصة في بيان لها اليوم ، أنه في إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر، فقد رأت البورصة المصرية أن مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما.

كما أجرت البورصة المصرية - رغبة منها في معرفة رأي كافة عناصر السوق - استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة، وقد اتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخداماً حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.