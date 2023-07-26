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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق لودر وصديقه للمحاكمة لمحاولتهما سرقة محجر بالقطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سائق لودر وصديقه لمحاولتهما سرقة محجر بالقطامية، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب اليهما من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لاستخدامه فى السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

قسم شرطة القطامية محافظة القاهرة مديرية أمن القاهرة نيابة القاهرة الجديدة