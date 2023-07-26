إحالة لص للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة لص يسرق محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة (مبلغ مالى) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.