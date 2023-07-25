شهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية المصرية، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء محمود عبد التواب محمود علي هويدي مديرًا أمن البحيرة الجديد، خلفًا للواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة السابق.

من هو اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة الجديد؟

قبل تعيينه مديرًا لأمن البحيرة، شغل اللواء محمود عبد التواب محمود علي هويدي منصب نائب مدير نفس المديرية. وسابقًا، تولى مناصب عدة في مديرية أمن الجيزة، حيث كان رئيسًا لمكافحة الآداب ومن ثم رئيسًا لقطاع التحريات.

حركة تنقلات وزارة الداخلية المصرية 2023

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يعلن فيه عن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023، وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية وتلبية المتطلبات الحالية.

تهدف الحركة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً، وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاستقرار الإجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والصحية.

وتسعى الحركة أيضاً إلى توسيع حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القادة الشابة الذين سيصبحون نواة للقيادة الشرطية في المستقبل.