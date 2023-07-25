بالصور.. الموسيقى العربية تحيي حفلا بمعرض بورسعيد للكتاب

أحيت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، حفلا، مساء اليوم الثلاثاء، بمعرض بورسعيد للكتاب، وذلك في إطار الفعاليات الفنية والأدبية والثقافية المقامة على هامش المعرض.

وقدمت الفرقة عدد من المقطوعات الموسيقية والأغاني الشهيرة، وذلك تحت قيادة المايسترو الموسيقار رجب الشاذلي، وطارق مدبولي، المنسق العام، وشادي سكرانه، مدير الفرقة، وتحت إشراف دكتورة جيهان الملكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، والسيد السمري، مدير قصر ثقافة بورسعيد، في ظل أجواء من البهجة وتفاعل وتجاوب زوار المعرض مع الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة بورسعيد للموسيقى العربية.

وأفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أول أمس الأحد، معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السادسة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك في مقره السنوي بشارع طرح البحر أمام مديرية الأمن، حيث يفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 63 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، كما يصاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا وفعاليات للأطفال، تستمر على مدار أيام المعرض، من 23 يوليو حتى 1 اغسطس المقبل.

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