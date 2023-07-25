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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. المكتبة الثقافية بالمعادي تحتفى بالكاتب الكبير محمد سلماوي

الكاتب الكبير محمد
الكاتب الكبير محمد سلماوي
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يقيم نادي أدب المعادي ندوة حول أعمال الكاتب الكبير محمد سلماوي الإبداعية وأدواره الثقافية والوطنية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الثامن والسبعين، في السابعة مساء السبت القادم ٢٩ يوليو بالمكتبة الثقافية بالمعادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 

ويتحدث فيها الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبوجليل ويديرها الشاعر ضياء الكيلاني رئيس مجلس الإدارة تأتي الندوة ضمن مشروع طموح أعده  النادي للاحتفاء برموز المعادي الراحلين والأحياء على مدار عام كامل.

ويأتي على رأس الراحلين المفكر جلال أمين  والروائيون يوسف جوهر  وخيري شلبي ويوسف الشاروني وجمال الغيطاني وأبوالمعاطي أبو النجا والشاعر عبد اللطيف عبد الحليم، ويحتفي بالأحياء: الناقدين الدكتور محمد حسن عبدالله والدكتور صلاح السروي، والمفكرين الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور وسيم السيسي والشاعر احمد الشهاوي.

الكاتب الكبير محمد سلماوي نادي أدب المعادي المكتبة الثقافية بالمعادي للهيئة العامة لقصور الثقافة