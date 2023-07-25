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الأربعاء 26 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب الصحفيين: خطوات جديدة في ملف تطوير النادي النهري

لقاء النقيب بمحرري
لقاء النقيب بمحرري النقابة
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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لقاءه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تضمّن مناقشة تطوير نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وأضاف “البلشي” في تصريحات صحفية، إن الوزير أكد انفتاحه على جميع الحلول، والوزارة جاهزة للإسراع في إجراءات افتتاحه.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد لقاءً آخر مع الوزير، بحضور مجلس إدارة النادي المُنتخب، لاتخاذ خطوات حقيقية لإعادة افتتاحه.

وتابع: "تطوير النادي عانى من بعض المعوقات، والتي لها علاقة بالمرافق والمحافظة، وبذلنا جهد كبير مع مجلس الإدارة لإعادة افتتاحه".

الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفي عبد الرحمن البشاري