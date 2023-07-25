ساوثهامبتون يرفض عرض ليفربول من أجل جوهرته الشابة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء أن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي رفض عرضا من ليفربول للتخلي عن جوهرته الشابة.

وأوضحت التقارير أن ساوثهامبتون يرفض بيع لاعبه البلجيكي الشاب روميو لافيا، صاحب الـ19 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن ليفربول يسعى للحصول على خدمات لافيا لدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة بعد اقتراب جوردان هندرسون وفابينيو من الرحيل هذا الصيف.

وأكدت أن ليفربول قدم عرضا لشراء لافيا بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني إلا أن ساوثهامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت أن ليفربول أنهى اتفاقه على الشروط الشخصية مع اللاعب، بينما يتبقى الاتفاق مع ناديه من أجل اتمام الاتفاق.