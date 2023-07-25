ريال مدريد يبيع جوهرة شابة إلى ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد، رسميا، اليوم الثلاثاء، بيع أحد لاعبيه الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر ريال مدريد، بيانا، عبر موقعه الرسمي، يشير إلى رحيل لاعبه الإسباني الشاب أنطونيو بلانكو إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا إلى الدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي قد أعار لاعبه الشاب إلى نادي الافيس في يناير الماضي، ليشارك بلانكو مع ناديه الجديد في الجزء الثاني من الموسم الماضي.

وأوضح الناي الملكي أنه توصل لاتفاق بيع نهائي مع ألافيس من أجل بلانكو بعقد يمتد لـ 4 سنوات وحتى صيف 2027.

ويعتبر بلانكو، 23 سنة، أحد اللاعبين البارزين الذين ظهروا في ريال مدريد مؤخرا، وتم تصعيده للعب مع الفريق الأول بالنادي من الكاستيا في موسم 2021/2022.