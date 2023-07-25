مرفق الكهرباء: تخفيف الأحمال تراجع إلى 2500 ميجا وات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك أن تخفيف الأحمال تراجع أمس إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة وأوضح أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الاثنين 35 ألف ميجا وات، كما أن هناك قدرات احتياطية في الانتاج المتاح بلغت 10 آلاف 150 ميجاوات .

وكان قد تم الاتفاق أمس الاثنين مع وزارة البترول على وضع خطة سريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة نقص إمداد محطات إنتاج الكهرباء بالغاز والمازوت لحين عودة شبكة الكهرباء كاملة إلى طبيعتها وأوضح أنه تم عقد اجتماع بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارتين.



وسيتم بناء على هذا الاجتماع العمل على حل مشكلة ضخ كمية الغاز لمحطات الإنتاج لتقليل كمية الأحمال المخففة بنسبة كبيرة حتى تنتهى موجة الحر الشديدة وتعود الشبكة لطبيعتها.

وكان مصدر مسئول بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه بداية من اليوم الثلاثاء 25 يوليو سيتم تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير للدرجة التي لن يشكو المواطن خلالها من عملية انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر الشديدة وبعدها تعود الشبكة لطبيعتها وأنه تم خلال الأيام الماضية تخفيف 3 آلاف ميجاوات في ساعات الذروة.