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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بجنوب سيناء لضبط الخارجين على القانون

حملة أمنية بجنوب
حملة أمنية بجنوب سيناء لضبط الخارجين على القانون
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة “نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر”.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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