حملة أمنية بجنوب سيناء لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة “نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر”.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.