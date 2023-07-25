حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 30 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.