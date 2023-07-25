قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 30 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
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حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: