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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط حائزى الأسلحة
ضبط حائزى الأسلحة النارية
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط 30 قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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