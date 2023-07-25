صور| عاصمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات "ابدأ حلمك"

اختتم فرع ثقافة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أسبوع تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشروعات الفنية أحد المشروعات الفنية لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح في تدريباته المكثفة لأبناء محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

وأوضحت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مسرح قصر ثقافة موط واصل الفنان مناضل عنتر تدريباته على كيفية التحكم بجسد التصميم الراقص و التوصل إلى محاكاة الحركة الشعبية وتطويرها وكيفية توظيف أدوات المؤدي واستخدام الحركات الجديدة و كيفية العمل في مجموعات مع التنسيق و الانضباط و الحركة الجماعية التي تعتمد على التشكيل.

كما واصل الدكتور عمرو الأشرف، أيضا التدرب والذى بدأ بالعرض المسرحي شبح الأوبرا وتطرق إلى دور الأزياء في العرض المسرحي، كما تناول في حديثه عناصر السينوغرافيا فى تكوين العرض المسرحي وفلسفة الألوان وتأثيراتها النفسية، بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

وعلى مسرح سينما هيبس واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية ومراجعة على مجموعة من الأغاني التي جرى التدريب عليها منها يا عروسة النيل ،سلم سلم ، يا بلدى،على صوتك،خفيف الروح، بحر الهوى ،يا لولا دقة ايديكى، على صوتك، الأرض بتتكلم عربي ،سيدى يا سيدى.

أما الكاتب والمؤلف سعيد حجاج فتحدث عن تناول المخرج للنص، وأنواع المخرجين منهم المخرج المفسر والمخرج المترجم، وأنواع الشخصيات داخل النص وطريقة تعامل المخرج معها، بحضور المخرج حسن رفقى ، والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

صمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات ابدأ حلمك (1)

صمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات ابدأ حلمك (2)

صمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات ابدأ حلمك (3)

صمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات ابدأ حلمك (4)

صمة الثقافة المصرية تختتم أسبوع تدريبات ابدأ حلمك (5)