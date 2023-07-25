ضبط قائد سيارة محملة بحمولة زائدة والسير برعونة في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة محملة بحمولة زائدة والسير برعونة بالقاهرة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام قائد سيارة "ربع نقل" محملة بحمولة زائدة وقيامه بتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات .. أمكن تحديد السيارة والتوصل إلى قائدها «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين عدم حمله "رخصة قيادة".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

