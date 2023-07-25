تفاصيل اجتماع مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجلسته رقم 13

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن العمل يسير بانتظام داخل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة الجديد، مؤكداً أن الجامعة تسعى جاهدة إلى توفير سبل الراحة للطلاب المُتقديمين مع تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التقديم مع توفير أخصائين لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة.

جاء ذلك أثناء مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجلسته رقم 13 اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وعمداء الكليات الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و الدكتور رشا الفقي وكيل كليه التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير والأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام شئون الطلاب المركزية بجامعة قناة السويس .

وكشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تفاصيل استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الدراسى المُقبل من حيث التقديم وآليات التقدم لبرامج الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة ومصروفات الكليات والإعداد المتوقع قبولها خلال العام الجديد حيث تقدم الأهليه 5 برامج جديدة 3 برامج لغات ترجمة باللغات الإنجليزية والألمانية والصينية ، بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات .

كما أكد رئيس الجامعة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستعمل هذا العام بكامل طاقتها الاستيعابية وفقاً لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن فلسفة الجامعات الأهلية تعمل في المقام الأول على ربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تقدم مستوى تعليم عالٍ على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمى تُسهم فى حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية فى مصر.

ومن جانبه، قام الدكتور عادل حسن بتقديم تقرير شامل حول سير العمل بمكتب التنسيق الذي فتح أبوابه أمس الإثنين الموافق 24 يوليو لإستقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا، لافتاً إلي أن العمل داخل مكتب التنسيق يستمر حتى 24 أغسطس المقبل.

كما أفاد الدكتور عادل حسن، بأن مكتب التنسيق يضم ثلاث مكاتب رئيسية هي مكتب الاستقبال؛ لإمداده بكافة المعلومات عن البرامج الدراسية المتاحة والإجراءات اللازمة ، كما تم تخصيص مكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وآخر للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا؛ لمراجعة الأوراق، مع تواجد أفراد من الدعم الفني من وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس بصفة مستمرة؛ لتقديم الدعم في حالة وجود أية مشاكل بالتسجيل الإلكتروني.