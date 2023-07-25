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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على منافس فيوتشر في دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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أوقعت قرعة الكونفيدرالية، فريق فيوتشر بدور الـ32 في مواجهة أحد فرق سينجيدا يونايتد التنزاني، وجيشي لا كوجينجا من زنزبار .

وأنهى فريق فيوتشر مع مدربه علي ماهر، الدورى  الممتاز هذا الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، وذلك برصيد 58 نقطة، ليضمن بذلك مشاركته رسميا في كأس الكونفيدرالية .

وتناقش إدارة فيوتشر في الأيام القليلة المقبلة ملف المدرب علي ماهر وتقييم نتائجه مع الفريق هذا الموسم محليا وفي أفريقيا، ثم سيتم اتخاذ قرار سواء بالتمسك باستمرار المدرب مع الفريق بالموسم الجديد، أو رحيله وبحث التعاقد مع مدرب جديد بالموسم المقبل.

وكان علي ماهر قد تلقى عدة عروض تدريبية للرحيل عن فريق فيوتشر مؤخرا، وذلك بعدما نجح في وضع فيوتشر بالمربع الذهبي هذا الموسم، فضلا عن تتويجه بكأس رابطة الأندية لأول مرة بالموسم الماضي.

فيوتشر سينجيدا يونايتد التنزاني جيشي لا كوجينجا من زنزبار كاس الكونفيدرالية