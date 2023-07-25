محافظ بني سويف يناقش الحلول لشكوى بعض أهالي قرية السعادنة بشأن ضعف مياه الشرب

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والمديرين لاتخاذ الإجراءات العاجلة والحلول المناسبة للشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.

ناقش المحافظ شكوى بعض أهالي قرية السعادنة والمتضررين من ضعف أو عدم وصول مياه الشرب لبعض المنازل بالناحية الغربية من القرية "بحسب ما جاء بالشكوى" واستمع المحافظ للمواطنين عن تفاصيل وتداعيات المشكلة.

وناقش المحافظ إفادة رئيس شركة المياه في هذا الشأن، حيث أكدت أنه يتم حاليًا معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء محطة جديدة عليها والتي ستسهم في حل المشكلة بشكل نهائي، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ توسعة، موضحة أن المشكلة تظهر فقط في ساعات الذروة وفي المناطق المرتفعة من القرية، وأن بعض تلك المنازل خارج الحيز العمراني التي تقع في منطقة مرتفعة المناسيب ويتزايد المنسوب في الحيز العمراني المتلاحم مع المقابر.

وأضافت أنه مع تنفيذ المحطة الجديدة وتشغيل محطة مياه أشمنت وأن الشركة قامت بأعمال تأهيل ورفع كفاءة لمحطة مياه الشرب معصرة نعسان بهدف الوصول للتصرف التصميمي بالجودة المطلوبة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ناصر.

ومن جانبه كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بني سويف بعمل تقرير شهرى بما تم بالقرية وسير الأعمال في هذا الشأن، وتكليف شركة المياه بإعداد تقرير عن حالة مياه الشرب بقرية السعادنة والإجراءات المنفذة حيال هذه الشكوى، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وجه المحافظ بحصر شامل لكل القرى التي تعاني من نفس المشكلة وعرضه خلال الأسبوع القادم، وما يتم تنفيذه من إجراءات فنية حيال المشكلات المتعلقة بمياه الشرب بالقرى محل الحصر والدراسة الميدانية.

حضر اللقاء كل من رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي، ورئيس شركة مياه الشرب المهندسة دينا عمر سليمان، ومها حميدة مدير عام خدمة المواطنين والدكتور محمد عبد السلام مسئول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ.