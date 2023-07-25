ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33745 طنا تشمل: 5400 طن يوريا و3080 طن مولاس و3767 طن رمل و3331 طن أسمنت معبأ و713 طن سكر معبأ و17454 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30083 طنا تشمل: 5675 طن خردة و661 طن خشب زان و6283 طن أبلاكاش و5000 طن كسب صويا و1141 طن فول صويا و8197 طن حديد و2522 طن قمح و2126 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 604 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 498 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1950 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 161365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168324 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3966 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف النهائى لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المناطق التى تم الانتهاء منها ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الإنارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهرين القادمين.