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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدين الهجوم الإرهابى الانتحارى فى الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ،  الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف معسكراً لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من افراد الجيش الصومالى.
وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

مصر وزارة الخارجية مقديشو الصومال