القبض على لص بطاريات السيارات بباب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته (بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع، سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.