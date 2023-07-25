البحوث الزراعية: 254.8 ألف فدان إجمالي المساحة المزروعة بالقطن 2023

كشف تقرير صادر عن معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ان المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تبلغ حوالي 254 ألف و810 فدان على مستوى الجمهورية هذا العام.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، إن هناك 7 أصناف تجارية وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى موسم 2023 وهي صنف اكسترا جيزه 92 والمنزرع بمحافظة دمياط حيث بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فدان وصنف سوبر جيزة 97 والمنزرع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فدان وصنف اكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فدان والصنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلة وبورسعيد بمساحة مقدارها 173887 فدان وصنف سوبر جيزة 86 والمنزرع بمحافظة البحيرة والنوبارية والاسكندرية بمساحة مقدارها 29706 فدان بذلك تكون المساحة الإجمالية المنزرعة بالوجه البحرى حوالى 227583 فدان.

أما بالنسبة للوجه القبلى فقد بلغت المساحة الاجمالية حوالى 26444 فدان موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظة اسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة مقدارها 26358 فدان بالإضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج ولأول مرة بمساحة 85 فدان بمركز دار السلام.

من جانبه، أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤن الانتاج، أن هناك بعض التوصيات الهامة التي لابد للمزارع الأخذ بها وهي ضرورة نظافة الحقول من الحشائش والاهتمام ببرنامج الرش الوقائي للمكافحة والذي اقرتة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والادارة المركزية للمكافحة.

واضاف يحيي، انه يجب اهتمام المزارع في هذه الايام بالري والتقارب بين الريات بحيث لا تزيد عن 12 إلى ١٥ يومًا وذلك لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة وتقليل اثرها علي النباتات ويمكن رش الكالسيوم والسليكات حتي تزيد قدرة النبات علي تحمل الموجات الحرارية ولا بد أن يكون الري اما ليلا أو في الصباح الباكر وتجنب الري اثناء فترة الظهيرة.