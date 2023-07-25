بالفيديو.. تفاصيل انضمام أول مصرية لبرنامج القادة في اللجنة الأولمبية

كشفت سارة مؤمن، تفاصيل انضمامها لبرنامج القادة في اللجنة الأولميبية الدولية كأول مصرية تنضم للبرنامج، قائلة: "إنها مرت بعدة خطوات كانت تجهز لها على مدار السنوات للوصول للانضمام للبرنامج، مشيرة إلى أنها كان لديها رغبة أن أصبح لاعبة أولمبية ولكنها لم تنجح في ذلك، فقررت أن تكون عضوًا ضمن اللجنة الأولمبية.

وأضافت "سارة" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن معايير الاختيار للانضمام للجنة الأولمبية أن يكون لدى الشخص المتقدم شغف بالرياضة وكيفية استخدامها لتكون أداة فعالة يمكن من خلالها عمل شيء لتحسين حياة الكثيرين في العالم، موضحة: "كان لدي شغف دائم بالرياضة من أجل التطوير، ولذلك كنت حابه أعمل حاجه أفيد بيها الناس حولي".

وتابعت، أن الفترة التي مرت بها وتواجدت بها في الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ساعدتها كثيرة، مؤكدة: "كل حاجه كانت بتأهلني للخطوة الكبيرة للانضمام لبرنامج القادة في اللجنة الأولمبية".

وأردفت "سارة" أن برنامج القادة الشباب في اللجنة الأولمبية الدولية تختار 25 شابًا من مختلف دول العالم، للاستفادة من الأفكار في ملف اللاجئين خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية لديها برامج هامة للاجئين وتعمل على تفعيلها.