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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: بدء دورات تدريبية مجانية على 3 مهن لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت  مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، بمراكز التدريب المهنى بمحرم بك ، والهانوفيل ، والحضرة  ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية ، وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

واوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريرًا من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أفاد فيه، أنه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبى التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى بمحرم بك ، وعنوانه : 100  شارع محسن خلف كلية العلوم، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه: خلف ابو راوية، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية بمركز تدريب الحضرة وعنوانه: شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، ويتم التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIAFkzojGrC245agasn3X68oWcbeb9QLjidfENcYIeQU7AA/viewform?pli=1.

وأضاف وكيل المديرية، أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل : مكافآت لأوائل الخريجين ، وزى تدريبى خاص لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، محددًا الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى: صورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه.

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