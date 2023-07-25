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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية": الأخلاق تنظم العلاقة بين الإنسان وربه

عبد الرحمن عبد الصادق
عبد الرحمن عبد الصادق عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية
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أكد عبدالرحمن عبدالصادق، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الجانب الأخلاقي مهم في الإسلام، حيث إنه ينظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان والمجتمع بنفس الأهمية والعناية.

وقال عبدالرحمن، في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه حتى تنعكس ثمار هذه العبادات على أخلاق الإنسان بينه وبين الناس،  سواء من صلاة أو صوم وزكاة وحج، موضحًا أن ثمار العبادات تنعكس أخلاق ورحمة وإحسان لكل الناس.

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الأمة بوصايا كثيرة قولًا وعملًا سواء بكف الأذى ومنع إيذاء الناس في المشاعر والعواطف وكل ما يهمهم سواء القول أوالفعل. 

 

المركز العالمي للفتوي الإلكترونية أخلاق الإنسان صلاة صوم العبادات