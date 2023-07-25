بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية": الأخلاق تنظم العلاقة بين الإنسان وربه

أكد عبدالرحمن عبدالصادق، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الجانب الأخلاقي مهم في الإسلام، حيث إنه ينظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان والمجتمع بنفس الأهمية والعناية.

وقال عبدالرحمن، في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه حتى تنعكس ثمار هذه العبادات على أخلاق الإنسان بينه وبين الناس، سواء من صلاة أو صوم وزكاة وحج، موضحًا أن ثمار العبادات تنعكس أخلاق ورحمة وإحسان لكل الناس.

وتابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الأمة بوصايا كثيرة قولًا وعملًا سواء بكف الأذى ومنع إيذاء الناس في المشاعر والعواطف وكل ما يهمهم سواء القول أوالفعل.