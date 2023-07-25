محافظ الأقصر: سيتذكر المصريون ثورة 23 يوليو بكل مشاعر الفخر والكرامة

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر الحديثة وتاريخ كفاح الشعب المصري العظيم، وسيظل يتذكرها المصريون بكل مشاعر الفخر والعزة والكرامة، مشيرا إلى أنه في هذه المناسبة الوطنية الغالية يدعو المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلام.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن شعب مصر سيظل دائما يقف إلى جانب قواته المسلحة ضد كل من يريد النيل من مصرنا الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكان محافظ الأقصر قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي كانت شرارة الانطلاق للتخلص من الاستعمار والتبعية والتحرر الكامل وبناء دولة حرة وقوية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يسدد خطاكم للعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل ونحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.