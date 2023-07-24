مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بحسب وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل في القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، عرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين على الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، ودققت في هوياتهم وفتشت المركبات المتجهة إلى المدينة.