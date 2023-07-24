محافظ مطروح يناقش مقترحات ترسيم الحدود مع محافظات الجوار

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مقترحات تعديل رسم الحدودية الإدارية بين محافظة مطروح والمحافظات المجاورة خاصة مع محافظات الاسكندرية والجيزة والبحيرة، والمسارات المقترحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور رؤساء المدن والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار القرار الجمهوري ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بشان تدقيق ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات،وفى ضوء البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة،وأعمال تشكيل اللجنة المختصة من الجهات المعنية بمحافظة مطروح.