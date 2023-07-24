«المسرح في بورسعيد».. ندوة بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة غد الثلاثاء، ندوة بعنوان «المسرح في بورسعيد»، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٧١ على ثورة ٢٣ يوليو، وضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المنعقد حاليا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمام مبنى مديرية أمن محافظة بورسعيد.

ويشارك في الندوة أحمد عجيبة، وأحمد يسري، وسمير زاهر، ويديرها المخرج محمد دسوقي.

كما تقدم هيئة الكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، على هامش المعرض، إلى جانب مجموعة من الورش للأطفال.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.

وكان قد افتتح مساء أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد ، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وعمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الثقافة.

وتفقد محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة أقسام المعرض، وأطلع على مختلفة الإصدارات التي يتم عرضها داخل أجنحة المعرض، مشيدا بمستوى العناوين وتفردها وإسهامها في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، واستكمال رسالة التنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.