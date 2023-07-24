شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،38 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة.