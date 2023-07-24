إخماد حريق شقة سكنية بمدينة الحرية في العمرانية دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع بشارع العقيد زكريا بمدينة الحرية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون إصابات.

وتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع بشارع العقيد زكريا بمدينة الحرية بدائرة بدائرة القسم،

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.