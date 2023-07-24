الحبس عامين لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بمنشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، عاطل لإدانته بحيازة مواد مخدرة «الحشيش والقنب»، وسلاح ناري بالسجن المشدد عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12400 لسنة 2022 قسم منشأة القناطر، والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، قيام المتهم «ضاحي» في دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش والقنب»، بقصد الاتجار فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري بدون مسوغ قانوني بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.