ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس عامين لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، عاطل لإدانته بحيازة مواد مخدرة «الحشيش والقنب»، وسلاح ناري بالسجن المشدد عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12400 لسنة 2022 قسم منشأة القناطر، والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، قيام المتهم «ضاحي» في دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش والقنب»، بقصد الاتجار فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري بدون مسوغ قانوني بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الحبس عامين السلاح المضبوط المصاريف الجنائية المواد المخدرة بمحافظة الجيزة بقصد الاتجار بالسجن المشدد حيازة مواد مخدرة سلاح ناري قنا قسم منشأة القناطر قسم شرطة منشأة القناطر