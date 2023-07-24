تعليم القاهرة: امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في متناول الجميع

تابع أيمن موسى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، انتظام سير اللجان الإمتحانية للشهادة الإعدادية فى اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني، وعددهم (٣٣٧٣٤) موزعين على (٣٣٨) لجنة .

وقد تفقد موسى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعه لإدارة منشأة ناصر التعليمية، حيث كان في إستقباله أيمن الفخرانى مدير عام الإدارة وخالد أبو العلا رئيس اللجنة، حيث يوجد باللجنة عدد (٤٧٩) طالب فى (٢٤) لجنة .

وأطمأن ايمن موسى مدير عام مديربة التربية والتعليم بالقاهرة من الطلبة على مستوى الإمتحان ووضوح الورقة الإمتحانية ، وأنه فى متناول الجميع، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والاملاء من الساعة ٩ : ١١.٣٠، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.