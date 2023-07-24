بالفيديو.. خبير سياحي: التقارير الدورية عن مصر أدت للترويج للمنتج السياحي المصري

علق محمد فاروق الخبير السياحي، على إعلان موقع ترافيل أوف باث العالمي أن جميع المجلات والمؤسسات العالمية تحكي عن مصر منذ أكثر من عام وتقدم تقارير إيجابية، ومن ضمنها قنوات أجنبية مثل السي إن إن وغيرها، مشيرًا إلى أن تقرير أكبر مواقع السفر في أمريكا الشمالية حول توقعات بارتفاع أعداد السائحين في مصر لـ 15 مليوناً بنهاية 2023 يضاف لباقي التقارير الدورية التي تقال عن مصر بمعدل شهري.

وأضاف "فاروق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذه التقارير تساعد على الترويج للمنتج السياحي المصري، وكل ذلك يحدث نتيجة للموقف الحقيقي على الأرض، حيث شهدت مصر العديد من التطورات اللوجستية والبنية التحتية بالإضافة إلى عنصر الأمان.

وتابع: "أن تطور البنية التحتية وعنصر الأمان في مصر أدى على نحو مباشر إلى زيادة الأعداد، كما أن المنتج السياحي المصري أسعاره مناسبة جدا 30% مقارنة بالمقاصد الأخرى في الشرق الأوسط".

وأوضح الخبير السياحي، أن أكثر الجنسيات التي وصلت مصر في الفترة الماضية هي الألمانية بالغردقة ومرسى علم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الثقافية في أسوان والأقصر والتي غلب عليها الجنسية الإسبانية، كما أن هناك أسواق لم تعد بكامل قوتها إلى مصر مثل السياحة الروسية.