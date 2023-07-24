إعلام روسي: حظر المرور على جسر القرم مؤقتًا

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، بأنه تم حظر المرور على جسر القرم مؤقتًا، دون ذكر مزيد من التفاصيل، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال حديثه في منتدى "آسبن" الأمني، بأن جسر القرم بمثابة "هدف" أوكرانيا الذي يجب تحييده، فضلًا عن العودة إلى شبه الجزيرة.

وقال زيلينسكي: ​​"من الواضح أن هذا هو هدفنا ويجب تحييد كل هدف يجلب الحرب، وليس السلام"، كما تحدث عن "هدف" نظام كييف بـ"العودة الكاملة" لشبه جزيرة القرم، التي أصبحت في عام 2014 جزءًا من روسيا بعد استفتاء.