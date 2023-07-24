في يوم مولدي.. لا زلت أحلم بنجاحات أخرى

الإثنين 24/يوليو/2023 - 12:09 ص

ليست المعادلة سهلة كما يعتقد البعض، وإلا لكان تحقيقها سهل المنال، ولكنها أشبه بمن يتسلق جبل عالِِ وعلى ظهره الكثير من الأحمال.

تربيت وليس في قاموس حياتي كلمة فشل فما دام أبي قد منحني منذ طفولتي لقب «بنت أبوها» كان لزامًا عليّ أن أكون على قدر ذلك اللقب وأن أركض خلف الحلم أينما كان، لا أتعلل بضغوط ولا تخور قوايا أمام محن ولا أبرر الفشل، استساغت أذني كلمة «مبرووك» أحببت وقعها في قلبي كلما تخطيت مرحلة دراسية، وعقدت العزم على ألا أسمع غيرها في حياتي العلمية والعملية، ولأن الكثير منا لا يستطيع تقسيم وقته بين أعباء الحياة المختلفة ومن هنا يأت الفشل، قررت استثمار الوقت وتسخيره لصالحي وكما اخترت أن أكون سوبر مامي لأطفالي قررت أن أصنع لهم قدوة علمية وأثر يقتدون به فليست التربية مجرد إرشادات وتوجيه لكن أدركت أن نجاحي في حياتي العملية هو نجاح لهم ولأسرتي ولبيتي.

وها أنا أصنع نجاحي يوما بعد يوم، نجاحي كزوجة وأم وأستاذة جامعية تلك النجاحات التي ربما يراها البعض شيئا عاديا لكن اجتماعها دليل على جهد كافئني الله عليه بحب وأمل جعلني لا أكتف بنجاح بل في كل مرحلة أتخطى فيها حاجز في سباق الحياة يأخذني الشغف لتحقيق آخر حتى بت أسابق الزمن لأكون كما أحب أن أكون في أوان نضج الأحلام وليس بعد فواته، فحتى كلمة مبرووك لها أوان إن قيلت بعده فلا معنى لها.

أسمعها الآن وأنا في عقدي الرابع فأنظر خلفي فخورة بتلك السنوات التي قطعتها دون كلل ولا ملل أحمل الأمل في قلبي وأحقق أحلامي واحدة تلو الأخرى، وأنظر أمامي فأمنح نفسي العزم لتحقيق المزيد لي ولأبنائي ولأسرتي ليكون لي حكاية تستحق أن أرويها يوما ما بعدما أضع اسمي على العديد من الرسائل العلمية وتعج مكتبتي بكتب وضعتها لتكون دليلا للعابرين من بعدي.

ليست نشوة عابرة لنجاح جاء صدفة، إنما هي سعادة حقيقية دفعت ثمنها عرق وجهد واجتهاد واطلاع..لم أكن فيها أبحث عن نجاح فردي فقط بل كنت دوما أدفع من حولي للنجاح عبر مبادرات عديدة دشنتها للشباب والفتيات ذللت من خلالها لهم السبل للدراسة أو للعمل كان من بينها مبادرة "ولادها سندها"، لذا سكنت قلبي السعادة وغمرتني وزادت صلابتي بأن المستحيل ممكن إذا كانت لدينا القوة على تحقيقه.

سيرى البعض مسيرتك ضربًا من حظ وربما قلل البعض منها لكن في قرارة نفسه سيدرك أن الحظ لا يوزع عطاياه على الكسالى، فالحظ نفسه يتعلق بنعال الحالمين الذين لا يكفون عن مطاردة أحلامهم. وأنه لو منح أحدهم نجاحا فسيكون لمرة واحدة لا يدوم.

البعض يبحث عن ذاته طيلة حياته ولا يجدها، وربما وجدها متأخرا بعد فوات فرص تحقيق الحلم، وجدت نفسي وأدركت بواطن ضعفها ومواطن قوتها فسخرت طاقتي لتحقيق أحلامي.

أعدك يا أبي.. أعدك يا أمي.. أعدكم يا أبنائي.. أن أواصل مشوار النجاح وأن أكون محل فخر لكم جميعا.. وأن أترك أثرًا في كل مكان ليقول العابرون كانت امرأة قوية مرت من هنا.