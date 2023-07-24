بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بـ«زراعي البحيرة»

وقع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي "القاهرة - إسكندرية"، أمام قرية زنوبة التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وقد تم إصدار محضر بالحادث لبدء التحقيقات في الواقعة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور في المنطقة، تبين إصابة كل من "علي محمد أمين، 32 عامًا، على محمود السداوى، 33 عامًا، شريف السيد محمد، 40 عامًا، كريم الدسوقي إبراهيم، 21 عامًا، حمدي رمضان قطب، 30 عامًا، جميعهم مقيمون بمركز أبو حمص، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.