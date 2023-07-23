ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تحذيرات من عاصفة شمسية مدمرة قد تطيح بالإنترنت والكهرباء.. تفاصيل

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور خالد يوسف استاذ إتصالات الفضاء ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، الرياح الشمسية أمر حدث قبل ذلك أكثر من مرة، موضحا أن الرياح الشمسية هى رياح مغناطيسية.

وأضاف خالد يوسف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن جزء كبير من التقنيات تدور حول الأرض، وهناك تطبيقات تتأثر بالطقس الفضائى، والعاصفة الشمسية قد تؤثر على الملاحة الجوية وانقطاع الإنترنت.
اوضح خالد يوسف أن كل الدول لديها أقمار صناعية، ونحن لدينا أقمار رصد، وهناك تأثير تدميرى للقمر الصناعى، ولكن نحاول معالجة الأثر التى قد تسببه الشمس.

اقمار صناعية الإنترنت الطقس الملاحة الملاحة الجوية انقطاع الانترنت تكنولوجيا الفضاء عاصفة شمسية علوم الملاحه