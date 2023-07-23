تحذيرات من عاصفة شمسية مدمرة قد تطيح بالإنترنت والكهرباء.. تفاصيل

قال الدكتور خالد يوسف استاذ إتصالات الفضاء ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، الرياح الشمسية أمر حدث قبل ذلك أكثر من مرة، موضحا أن الرياح الشمسية هى رياح مغناطيسية.

وأضاف خالد يوسف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن جزء كبير من التقنيات تدور حول الأرض، وهناك تطبيقات تتأثر بالطقس الفضائى، والعاصفة الشمسية قد تؤثر على الملاحة الجوية وانقطاع الإنترنت.

اوضح خالد يوسف أن كل الدول لديها أقمار صناعية، ونحن لدينا أقمار رصد، وهناك تأثير تدميرى للقمر الصناعى، ولكن نحاول معالجة الأثر التى قد تسببه الشمس.