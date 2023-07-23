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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يعدل لائحة مكافآت لاعبي المنتخب قبل تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
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استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، علي إعداد لائحة مالية جديدة للاعبي المنتخب الوطنى الأول، وذلك قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
يأتي ذلك  بناء على طلب من البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الاهداف المطلوبة في المجموعة وتصدرها وتحقيق الوصول لكأس العالم.
وكانت قد أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

اتحاد الكرة إدارة المنتخب الوطني البرتغالي روي فيتوريا