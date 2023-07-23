اتحاد الكرة يعدل لائحة مكافآت لاعبي المنتخب قبل تصفيات المونديال

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، علي إعداد لائحة مالية جديدة للاعبي المنتخب الوطنى الأول، وذلك قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يأتي ذلك بناء على طلب من البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الاهداف المطلوبة في المجموعة وتصدرها وتحقيق الوصول لكأس العالم.

وكانت قد أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.