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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القوات الأوكرانية تشن هجمات انتقامية على روسيا بعد استهداف مبانٍ سكنية

حرب روسيا
حرب روسيا
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قال غيث مناف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القوات الأوكرانية تشن هجمات على الرادارات الروسية ومنظومات الصواريخ الروسية الموجودة في المناطق الأوكرانية، مؤكدًا أن الرد الأوكراني سيكون انتقاميًا بعد استهداف روسيا مبانى سكنية.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت عن أنه سيكون هناك اجتماع لبحث طرق حماية البحر الأسود وأسطول نقل الحبوب والموانئ الأوكرانية والموانئ الأوروبية الموجودة على البحر الأسود.

وتابع أن القوات الأوكرانية أعلنت عن تحييد أكثر من 630 مقاتلة روسية ومرتزقة في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 11 دبابة و9 مدرعات.

ولفت إلى العلميات العسكرية ما زالت العمليات محتدمة على الجانب الجنوبي من الأراضي الأوكرانية، والقتال والهجمات مستمران هناك، والقوات الأوكرانية تستخدم الصواريخ العنقودية على مناطق في زابوريجيا.

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