ناشئات وشابات مصر للطائرة يواجهان منتخب بيرو استعدادًا لبطولتي العالم بالمجر والمكسيك

انتظم منتخب بيرو للناشيات تحت ١٩ في معسكر مغلق بالقاهرة لمدة ١٠ أيام يتخلله خوض مواجهتين وديتين مع منتخبي مصر للناشئات والشابات في إطار استعدادات بنات مصر لبطولتي العالم المقبلتين.

ويستعد منتخب الناشئات تحت ١٩ للمشاركة في بطولة العالم بالمجر والتى ستنطلق يوم ٣٠ يوليو الجاري.

ويستعد منتخب الشابات لبطولة العالم بالمكسيك منتصف أغسطس المقبل.

من جانبه أكد كابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخبي الناشئات والشابات يستعدان خلال هذه الفترة لبطولتى العالم بالمجر والمكسيك ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير معسكرات داخلية وخارجية لكافة المنتخبات الوطنية لتجهيز الجميع قبل المشاركات العالمية.

واضاف حسن عابد خلال تصريحاته الخاصة أن منتخب الشابات تحت ٢١ سنه سيسافر إلي بيرو خلال الفترة من ٦ وحتى ١٢ اغسطس المقبل لرد الزيارة واللانتظام في معسكر تدريبي هناك يتخلله خوض مواجهتين مع منتخب بيرو استعدداً لكأس العالم بالمكسيك.

وأعرب عابد عن ارتياحه الشديد للمستوى الفنى والبدني الذي وصل إليه منتخبي الناشئات والشابات قبل بطولتى العالم مؤكداً أن دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للرياضة ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات لكافة الألعاب الجماعية والفردية.

ووجه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على دعمهما الدائم للاتحادات الرياضية ومساهمتها فيما وصلت لها الرياضة المصرية مؤخرًا.